Carige | verso la chiusura del processo Gli ex vertici patteggiano | niente carcere ma restituzione di 21 milioni di euro

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Condanne più che dimezzate, lo spettro delscacciato per sempre. In cambio, 21diche transitano definitivamente nelle casse dello Stato. Si chiude così – a meno di sorprese – l’eterna vicenda giudiziaria dello scandalo, che nel maggio 2014 terremotò idella banca ligure con l’arresto dell’ex presidente del consiglio d’amministrazione Giovanni Berneschi e del capo del settore assicurativo Ferdinando Menconi, accusati di riciclaggio, falso e associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Le difese degli imputati – oltre ai due banchieri, il commercialista Andrea Vallebuona, l’immobiliarista Ernesto Cavallini e l’imprenditore Sandro Calloni – hanno stretto con la procura di Milano un accordo che prevede per tutti condanne inferiori ai quattro anni di reclusione, ...