Capricci sul vaccino: Salvini spinge a produrli in Italia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il leader leghista, Matteo Salvini, afferma che la riapertura graduale delle attività è una operazione condivisa anche da Draghi. Inoltre il problema oggi è anche la mancata disponibilità immediata dei vaccini. Salvini preme per produrli su territorio Italiano, per non dipendere dai ‘Capricci’ degli altri, ma sappiamo quanti ostacoli esistono per questo. Dal discorso dei Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il leader leghista, Matteo, afferma che la riapertura graduale delle attività è una operazione condivisa anche da Draghi. Inoltre il problema oggi è anche la mancata disponibilità immediata dei vaccini.preme persu territoriono, per non dipendere dai ‘’ degli altri, ma sappiamo quanti ostacoli esistono per questo. Dal discorso dei

panluc : @luciodigaetano @aconoscitore @AngeliPaolo @Sebasti97604304 Queste pseudosocietá fanno i capricci anche in Paesi ch… - Bald_Ari : @witch_please @Marzius821 @SaryOtto Ci sta che i neonati siano sfasati per mille motivi, non sono capricci e non fa… - nattydoctor : @enrigoletto @Lucaniaterramia @PaoloLeChat ah è il giorno delle cazzate. Perché parlare di bioetica credendo ferma… - xgiorgia_dc : Non c'è limite alla stupidità umana, prima figlio in macchina faceva i capricci così ho pensato di fargli fare una… - franca46267564 : @dna67 @_senzatesta Ho avuto cani da una vita, il gatto da due anni. Ci ha rapiti, conquistati, siamo vittime felic… -