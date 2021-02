Cantante mascherato, la finale: spareggio tra Orsetto e Farfalla. Nella manche a duetti Anna Tatangelo e Cristina D'Avena (Di giovedì 25 febbraio 2021) . È arrivato il momento della finale del talent game musicals condotto da Milly ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) . È arrivato il momento delladel talent game musicals condotto da Milly ...

sfanculin : RT @bubinoblog: BOOM! MILLY CARLUCCI CONFERMA LA TERZA EDIZIONE DEL CANTANTE MASCHERATO - AlessiofFratini : @genito_martina Domani guarderò la finale del cantante mascherato ho deciso ahahah - EnfantProdige : @bubinoblog Non credo proprio sono due format diversi è come se inglobassero dentro The Voice XFactor Ballando co… - AndreaGiunchi : Al Bano cosplayer dell'Imperatore di Warhammer40k a Il cantante mascherato me l'ero perso. - bubinoblog : @EnfantProdige Magari all'interno del Cantante Mascherato, inglobandolo come una manche in più, o come Ballerino (m… -