Cantante Mascherato, arriva il colpo di scena per la serata finale: i duetti cambiano tutto (Di giovedì 25 febbraio 2021) La seconda edizione de Il Cantante Mascherato è giunta alla puntata finale e, come sempre, Milly Carlucci ha deciso di sorprendere giuria, investigatori e pubblico con un colpo di scena che potrebbe far saltare tutte le ipotesi delle ultime settimane. Si tratta dei duetti che, insieme alla prova di canto senza base, quindi solo voce, accadono per la prima volta nella storia del programma. Perché i duetti potrebbero mettere tutto in discussione? Perché tra gli ospiti annunciati ci sarebbero anche alcuni dei cantanti nominati dai giudici come personaggi dietro le maschere. Cantante Mascherato: i duetti A differenza di quanto annunciato nelle anticipazioni della semifinale, ...

