Cani blu a spasso per la città: l'incredibile scoperta vicino ad una fabbrica abbandonata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel mondo del web si trovano spesso curiosità, stranezze e vere e proprie assurdità, che possono talvolta divertire, talvolta destare preoccupazione. Ad esempio, ha fatto scalpore il ritrovamento di un gruppo di Cani di colore blu, come i Puffi, in mezzo alla neve. Questo anche perché gli animali girovagano nei pressi di una vecchia fabbrica in Russia, per cui subito si è pensato alle sostanze chimiche e materiali pericolosi abbandonati, rischiosi per la loro salute. Le reazioni alle foto dei Cani blu Per gli abitanti di Dzerzhinsk, cittadino a circa 370 chilometri da Mosca, sarebbe stato difficile non notare 7 Cani blu in mezzo alla neve. E probabilmente, se l'avessero solo raccontato, non sarebbero stati creduti. Invece, grazie alle nuove tecnologie, hanno fotografato gli insoliti animali e postato le immagini ...

