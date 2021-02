Can Yaman tradirà l’ammiraglia mediaset con una fiction italiana (Di giovedì 25 febbraio 2021) Can Yaman tradirà l’ammiraglia mediaset. Durante i prossimi mesi le fan e i telespettatori assisteranno ad Amore Testardo e Il Signor Sbagliato su mediaset. Si tratterà di due soap di sicuro successo. Non è tutto, l’attore idolo delle donne che, saranno gelose, della nuova fidanzata, farà parte di un cast famoso nella rete nazionale italiana, di che si tratta? Can Yaman interpreterà due soap e parteciperà a una fiction italiana Sono diventati numerosi gli impegni di Can Yaman, l’attore che ha fatto letteralmente impazzire le italiane. A dire la verità, probabilmente le ha deluse con il gossip continuo relativo a Diletta Leotta.. In ogni caso, l’idolo delle donne di ogni età, Can Yaman per la ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Can. Durante i prossimi mesi le fan e i telespettatori assisteranno ad Amore Testardo e Il Signor Sbagliato su. Si tratterà di due soap di sicuro successo. Non è tutto, l’attore idolo delle donne che, saranno gelose, della nuova fidanzata, farà parte di un cast famoso nella rete nazionale, di che si tratta? Caninterpreterà due soap e parteciperà a unaSono diventati numerosi gli impegni di Can, l’attore che ha fatto letteralmente impazzire le italiane. A dire la verità, probabilmente le ha deluse con il gossip continuo relativo a Diletta Leotta.. In ogni caso, l’idolo delle donne di ogni età, Canper la ...

MediasetTgcom24 : Can Yaman si allena con la sciabola per diventare Sandokan nelle serie tv #canyaman - IOdonna : Can Yaman guest star di “Che Dio ci aiuti 6”: la conferma su Instagram - MediasetTgcom24 : Il regalo d’amore di Diletta Leotta a Can Yaman? Cassius #dilettaleotta - speranza_viva : RT @CanKalpli: C'è anche lo spettacolare Can Yaman nell'ultima puntata della fiction di Raiuno 'Che Dio ci aiuti', l'11 marzo su Raiuno. Ca… - CIAfra73 : Telecinco programma #DogdugunEvKaderindir (#MyHomeMyDestiny), con #DemetÖzdemir e #IbrahimÇelikkol. Non solo #... -