Campania, se il trend aumenta si rischia zona rossa tra 15 giorni (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Campania potrebbe finire in zona rossa tra due settimane. A preoccupare è la crescita dei contagi, soltanto ieri infatti sono stati registrati oltre 2mila positivi. Al momento, però, la regione si presenta con un indice di contagiosità Rt di 1.04, una valutazione di rischio moderato sull'impatto epidemico, ma con una crescente pressione sui ricoveri ospedalieri. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

