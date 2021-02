Campania rischio zona rossa: tasso di positività verso il 10% (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aumentano sempre di più i casi positivi al Covid-19 in Campania: non si esclude un possibile ingresso in zona rossa, come ribadito dal Governatore De Luca Sono sempre in aumento in Campania i casi di positività al Covid-19, a tal punto da non escludere un possibile ingresso in zona rossa. In precedenza il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito più volte l’eventualità di slittare in zona rossa, vista l’elevato indice di positività rilevato sul territorio. La Regione Campania, ieri, ha individuato 2.185 nuovi casi di positività, un incremento del 9,53% rispetto al giorno precedente che preoccupa i vertici in regione e lancia ombre su un ... Leggi su zon (Di giovedì 25 febbraio 2021) Aumentano sempre di più i casi positivi al Covid-19 in: non si esclude un possibile ingresso in, come ribadito dal Governatore De Luca Sono sempre in aumento ini casi dial Covid-19, a tal punto da non escludere un possibile ingresso in. In precedenza il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha ribadito più volte l’eventualità di slittare in, vista l’elevato indice dirilevato sul territorio. La Regione, ieri, ha individuato 2.185 nuovi casi di, un incremento del 9,53% rispetto al giorno precedente che preoccupa i vertici in regione e lancia ombre su un ...

