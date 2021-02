Campania, il sindaco di Napoli De Magistris: «Verosimile ritorno in zona rossa» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Covid a Napoli e Campania. Allerta zona rossa. A lanciarla è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. «È chiaro che i contagi stanno salendo ed è Verosimile, se continuano... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 febbraio 2021) Covid a. Allerta. A lanciarla è ildi, Luigi De. «È chiaro che i contagi stanno salendo ed è, se continuano...

Ultime Notizie dalla rete : Campania sindaco Maestri di Strada: patto educativo di comunità con 30 associazioni di Napoli Est ... Don Federico Saporito, Albero della Vita, Società mutuo soccorso operaia Barra, Libera Campania, ... Speriamo di poter inaugurare il CUBO a breve, insieme al Sindaco di Napoli prima che finisca il suo ...

Atripalda, inaugurato il nuovo supermercato Lidl ... all'interno del centro commerciale "I Sanniti", Lidl torna a puntare sulla Campania con l'apertura ... Il taglio del nastro si è tenuto giovedì 25 febbraio alla presenza del Sindaco Giuseppe Spagnuolo. ...

Campania, il sindaco di Napoli De Magistris: «Verosimile ritorno in zona rossa»

Campania teme la zona rossa. De Magistris: "Verosimile tornarci" Napoli, 25 febbraio 2021 - Si avvicina il giorno del nuovo Dpcm anti Covid che resterà in vigore fino al 6 aprile e oggi nel confronto tra governo e Regioni la ministra Mariastella Gelmini ha annuncia ...

Napoli, de Magistris: ‘Verosimile il ritorno alla zona rossa’ Napoli. "E' chiaro che i contagi stanno salendo ed e' verosimile, se continuano a salire, che ritorneremo, in una zona rossa".

