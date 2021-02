Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War e Modern Warfare: Activision avverte che PS4 standard da 500 GB potrebbe non bastare (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il download della seconda stagione di Call of Duty: Warzone è ora disponibile ed è grande. Ecco le dimensioni del download: Eurogamer.net, segnala che all'inizio del download su PS5 c'è un avvertimento relativo al fatto che saranno necessari oltre 100 GB di spazio libero prima di poter scaricare l'aggiornamento da 17 GB, il che potrebbe costringere a eliminare i giochi installati sul disco rigido. Questo potrebbe risultare fastidioso per un download da 17 GB, soprattutto perché al momento non c'è modo di spostare i giochi PS5 dall'SSD. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il download della seconda stagione diofè ora disponibile ed è grande. Ecco le dimensioni del download: Eurogamer.net, segnala che all'inizio del download su PS5 c'è un avvertimento relativo al fatto che saranno necessari oltre 100 GB di spazio libero prima di poter scaricare l'aggiornamento da 17 GB, il checostringere a eliminare i giochi installati sul disco rigido. Questorisultare fastidioso per un download da 17 GB, soprattutto perché al momento non c'è modo di spostare i giochi PS5 dall'SSD. Leggi altro...

