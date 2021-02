Calendario Europa League 2020 2021 | gironi | risultati | classifiche

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Iniziano i sedicesimi di finale dell’: fra le 32 squadre in lizza anche le 3 italianeLunedì 14 dicembrea Nyon, a partire dalle ore 13.00, si è svolto il sorteggio dei sedicesimi di finale dell’. Fra le squadre nell’urna anche le 3 squadre italiane: la Roma di Paulo Fonseca, il Napoli di Gennaro Gattuso e il Milan di Stefano Pioli, che hanno superato la fase apiazzandosi tutte al 1° posto dei rispettivi gruppi.Giallorossi e rossoneri hanno ottenuto in anticipo la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale, i partenopei li hanno raggiunti nell’ultimo turno. Il sorteggio ha abbinato la Roma ai portoghesi del Braga, il Napoli agli spagnoli del Granada e il ...

...dell'League, andiamo ora fissare la nostra attenzione sui tre club italiani, appena citati, chiamati in campo per tre match che valgono la qualificazione agli ottavi di coppa.alla ...League,e risultati Napoli - Granada, segui la diretta dalle ore 18.55 Probabili formazioni Napoli : Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, ...Risultati Europa League: diretta gol live score delle partite, ritorno dei sedicesimi di finale della seconda manifestazione per club della UEFA.Fino alla sosta di fine marzo i nerazzurri - che guidano la classifica con 4 punti di vantaggio sul Milan e 8 sulla Juve (che ha una partita da recuperare) ...