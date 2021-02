Calciomercato Juventus | la giovane stella del Valencia per l’attacco?

(Di giovedì 25 febbraio 2021), l’erede di Dybala può arrivare da molto lontano. Questo, almeno, stando a quanto riferito da El Gol Digital, testata che sta seguendo da vicino la situazione rinnovo della Joya. Per sostituire l’argentino i bianconeri starebbero pensando ad unaasiatica, rivelazione della Liga spagnola, il classe 2001 Kang-In Lee, trequartista del. Gli spagnoli non avrebbero però alcuna intenzione di fare sconti ai bianconeri, e sarebbero attualmente fermi al valore della clausola rescissoria, fissata in 80 milioni di euro. Uno sproposito, anche in considerazione delle difficoltà economiche che attanagliano la quasi totalità dei club europei., chi è Kang-In Lee Non è da escludere, però, che la richiesta possa abbassarsi, consentendo alla ...

Commenta per primo La Juventus segue da tempo Aouar, centrocampista del Lione. Il presidente Aulas non lo cederà per meno di 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, i bookmaker puntano sull'addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione. Il portoghese potrebbe già andarsene.

La società bianconera potrebbe decidere di investire sul coreano del Valencia, che potrebbe lasciare la Spagna a prezzo vantaggioso.