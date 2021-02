Calcio: Serie A, Torino-Sassuolo rinviata al 17 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della Lega Serie A ha disposto "il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15.00, della gara Torino-Sassuolo, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20.45 e valida per la 5° giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim". Lo rende noto la Lega Serie A. La gara è stata rinviata per i casi di covid tra i giocatori granata. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il Presidente della LegaA ha disposto "il rinvio a mercoledì 172021, con inizio alle ore 15.00, della gara, programmata per venerdì 26 febbraio 2021 alle ore 20.45 e valida per la 5° giornata di ritorno del Campionato diA Tim". Lo rende noto la LegaA. La gara è stataper i casi di covid tra i giocatori granata.

TuttoMercatoWeb : Gasperini: 'Vogliono togliere contrasti, suicidio del calcio. Non dico niente o la UEFA mi butta fuori' - Gazzetta_it : #Atalanta, furia #Gasperini: 'Gara rovinata. Chi non distingue tra contrasto e fallo cambi mestiere' - Gazzetta_it : Beppe #Signori assolto per #PiacenzaPadova: 'Nessuno mi ridarà indietro questi dieci anni' - LaPresse_news : Coronavirus, serie A: rinviata Torino-Sassuolo al 17/3 - ProfBuffalo : RT @SkySport: ULTIM'ORA COVID-19 SERIE A, RINVIATA TORINO-SASSUOLO IN PROGRAMMA DOMANI SARÀ RECUPERATA IL 17 MARZO ALLE 15:00 ?? https://t.… -