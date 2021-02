Calcio | Serie A | Juventus-Napoli si recupera il 17 marzo**

Gazzetta_it : #Inter, sospeso il titolo #Suning. Novità in vista? - SkySport : Juventus-Napoli si recupera il 17 marzo alle 18.45: domani l'ufficialità - SkySport : Esaminatore Suarez patteggia un anno di reclusione - TeleDigitale : #Dirittitv #SerieA #SerieATIM, botta e risposta #Sky #SkySport - #DAZN - Informazioneli5 : RT @tuttosport: #Milan, #Massara: '#Ibrahimovic a #Sanremo non ci turba' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie

Affaritaliani.it

ROMA - Edin Dzeko sempre più nella storia della Roma . Nella gara contro il Braga l'attaccante bosniaco ha realizzato il suo gol numero 116 con la maglia della Roma, ma anche una rete preziosissima ...... i baschi hanno sbagliato undi rigore con Oyarzabal che ha calciato altissimo mancando ...ricordare che all'andata la formazione di Solskjaer si è imposta per 4 a 0 e quindi solo una...L'eliminazione degli azzurri dall'Europa League ha liberato quella data, che potrebbe essere sfruttata per giocare la gara valevole per la terza giornata d'andata di serie A ...“L’accordo che Dazn avrebbe sottoscritto con Tim, un suo concorrente diretto, per i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio è critico per il principio della concorrenza. Limitare l’accesso ...