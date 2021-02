Calcio, Roma e Milan agli ottavi di finale di Europa League 2021: tris dei giallorossi, pari sofferto dei rossoneri (Di venerdì 26 febbraio 2021) Missione compiuta per Milan e Roma che, dunque, conquistano gli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri soffrono più del previsto contro la Stella Rossa. A San Siro questa sfida del ritorno dei sedicesimi termina sull’1-1 e grazie alla regola dei gol segnati in trasferta all’andata (2-2) la formazione meneghina ha centrato l’obiettivo. Non è stata una grande partita del Diavolo, anzi…La formazione di Stefano Pioli, infatti, passa in vantaggio su Calcio rigore di Franck Kessié, ma poi subisce il pari serbo firmato da Ben. Come era già accaduto a Belgrado, nella ripresa la formazione balcanica gioca in dieci uomini (gli ultimi 20? di partita) per l’espulsione di Gobeljic, ma nonostante questo si rende pericolosa. Ai fini della ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Missione compiuta perche, dunque, conquistano glididi. Isoffrono più del previsto contro la Stella Rossa. A San Siro questa sfida del ritorno dei sedicesimi termina sull’1-1 e grazie alla regola dei gol segnati in trasferta all’andata (2-2) la formazione meneghina ha centrato l’obiettivo. Non è stata una grande partita del Diavolo, anzi…La formazione di Stefano Pioli, infatti, passa in vantaggio surigore di Franck Kessié, ma poi subisce ilserbo firmato da Ben. Come era già accaduto a Belgrado, nella ripresa la formazione balcanica gioca in dieci uomini (gli ultimi 20? di partita) per l’espulsione di Gobeljic, ma nonostante questo si rende pericolosa. Ai fini della ...

