Calcio: niente remuntada per Napoli, vince 2-1 ma Granada a ottavi Europa League (Di giovedì 25 febbraio 2021) Napoli, 25 feb. – (Adnkronos) – Non riesce la ‘remuntada’ al Napoli che supera 2-1 il Granada allo stadio ‘Maradona’ ma esce ai sedicesimi di finale di Europa League in virtù del ko per 2-0 subito in Spagna una settimana fa. Non bastano i gol di Zielinski e Fabian Ruiz agli azzurri che pagano la rete del momentaneo 1-1 di Montoro. I ragazzi di Gattuso sbloccano la partita dopo soli tre minuti. Un gran gol nato da una palla recuperata da Bakayoko, che innesca la corsa di Zielinski nel corridoio centrale. Il polacco arriva al limite, finta di calciare col destro beffando il difensore, rientra sul sinistro e calcia di collo pieno all’angolino. Subito dopo rete annullata agli andalusi per fuorigioco. Offside subito segnalato e confermato dopo un lungo controllo del Var. Sulla punizione ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 25 febbraio 2021), 25 feb. – (Adnkronos) – Non riesce la ‘’ alche supera 2-1 ilallo stadio ‘Maradona’ ma esce ai sedicesimi di finale diin virtù del ko per 2-0 subito in Spagna una settimana fa. Non bastano i gol di Zielinski e Fabian Ruiz agli azzurri che pagano la rete del momentaneo 1-1 di Montoro. I ragazzi di Gattuso sbloccano la partita dopo soli tre minuti. Un gran gol nato da una palla recuperata da Bakayoko, che innesca la corsa di Zielinski nel corridoio centrale. Il polacco arriva al limite, finta di calciare col destro beffando il difensore, rientra sul sinistro e calcia di collo pieno all’angolino. Subito dopo rete annullata agli andalusi per fuorigioco. Offside subito segnalato e confermato dopo un lungo controllo del Var. Sulla punizione ...

AlphaLegend17 : @FrankjedgHoover @mirkonicolino Io non ci vedo per niente una buona notizia Stiamo parlando di un governo che ha bl… - MMichele_3 : Chiunque capisce di calcio aldilà del risultato vede che non ci siamo per niente!!! #MilanStellaRossa - darioderrico : RT @Eurosport_IT: Gli uomini di Gattuso non riescono a ribaltare il 2-0 dell’andata ?? #NapoliGranada | #UEL - Eurosport_IT : Gli uomini di Gattuso non riescono a ribaltare il 2-0 dell’andata ?? #NapoliGranada | #UEL - TV7Benevento : Calcio: niente remuntada per Napoli, vince 2-1 ma Granada a ottavi Europa League (2)... -