**Calcio: Europa League, Roma-Braga 3-1 e giallorossi agli ottavi** (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - La Roma si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi battono 3-1 all'Olimpico il Braga, già sconfitto in Portogallo una settimana per 2-0. A decidere il match le reti di Dzeko al 23', Perez al 74' e Mayoral al 91'; per i portoghesi autogol di Cristante all'88'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021), 25 feb. - (Adnkronos) - Lasi qualificaottavi di finale di. Ibattono 3-1 all'Olimpico il, già sconfitto in Portogallo una settimana per 2-0. A decidere il match le reti di Dzeko al 23', Perez al 74' e Mayoral al 91'; per i portoghesi autogol di Cristante all'88'.

SkySport : NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno de… - SkySport : ?? DELE ALLI, CHE GOL IN ROVESCIATA? ????? Stop e 'bicicletta' in Europa League ??? GLI HL ? - Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 2-1, autorete di Cristante B. (ROM) - sportli26181512 : Sorteggio Europa League: le possibili avversarie di Roma e Milan: Domani alle 13 gli accoppiamenti per gli ottavi d… - sportli26181512 : Roma-Braga 3-1: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Europa Milan - Stella Rossa 1 - 1: tabellino, statistiche e marcatori MILANO - Basta un pari al Milan contro la Stella Rossa per accedere agli ottavi di Europa League. Sblocca subito Kessie su calcio di rigore, pareggia la Stella Rossa con Ben Nabouhane ...

Roma - Braga 3 - 1: tabellino, statistiche e marcatori ROMA - La Roma si aggiudica anche il ritorno con il Braga vincendo 3 - 1 e accede agli ottavi di Europa League . Giallorossi avanti nel primo tempo con Pellegrini che nella ripresa sbaglia un calcio di rigore prima del raddoppio di Carles Perez . Nel finale ospiti in rete con l'autogol di ...

Europa League: Napoli, Roma e Milan. Formazioni e dirette QUOTIDIANO.NET Milan-Stella Rossa, Stankovic furioso al fischio finale Il Milan raggiunge gli ottavi di finale di Europa League pareggiando in casa contro la Stella ... Una volta per chiedere un calcio di rigore per un presunto tocco di mano all’interno dell’area di ...

Roma-Braga 3-1: Giallorossi avanti All'Olimpico, la Roma batte ancora i portoghesi e vola agli ottavi: a segno Džeko, Carles Pérez e Borja Mayoral per la squadra di Fonseca.

MILANO - Basta un pari al Milan contro la Stella Rossa per accedere agli ottavi diLeague. Sblocca subito Kessie sudi rigore, pareggia la Stella Rossa con Ben Nabouhane ...ROMA - La Roma si aggiudica anche il ritorno con il Braga vincendo 3 - 1 e accede agli ottavi diLeague . Giallorossi avanti nel primo tempo con Pellegrini che nella ripresa sbaglia undi rigore prima del raddoppio di Carles Perez . Nel finale ospiti in rete con l'autogol di ...Il Milan raggiunge gli ottavi di finale di Europa League pareggiando in casa contro la Stella ... Una volta per chiedere un calcio di rigore per un presunto tocco di mano all’interno dell’area di ...All'Olimpico, la Roma batte ancora i portoghesi e vola agli ottavi: a segno Džeko, Carles Pérez e Borja Mayoral per la squadra di Fonseca.