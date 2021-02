Calcio: Europa League, Milan-Stella Rossa Belgrado 1-1 dopo primo tempo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Milano, 25 feb. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Milan-Stella Rossa Belgrado, match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in corso di svolgimento allo stadio di San Siro. Al vantaggio rossonero con Kessié su rigore al 9', replica al 24' Ben Nabouhane. All'andata le due squadre hanno pareggiato 2-2 e con questo risultato il Milan sarebbe qualificato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)o, 25 feb. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1 ildi, match di ritorno dei sedicesimi di finale diin corso di svolgimento allo stadio di San Siro. Al vantaggio rossonero con Kessié su rigore al 9', replica al 24' Ben Nabouhane. All'andata le due squadre hanno pareggiato 2-2 e con questo risultato ilsarebbe qualificato.

SkySport : NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno de… - SkySport : ?? DELE ALLI, CHE GOL IN ROVESCIATA? ????? Stop e 'bicicletta' in Europa League ??? GLI HL ? - Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 1-0, rete di Dzeko E. (ROM) - SkySport : Napoli-Granada, Gattuso: 'Arbitri? In Europa serve più rispetto per le squadre italiane' - SkySport : Roma-Braga 1-0 all'intervallo -