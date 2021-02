Calcio | Europa League | Milan-Stella Rossa 1-1 e rossoneri agli ottavi**

SkySport : NAPOLI-GRANADA 2-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (3’) ? #Montoro (25’) ? #Ruiz (59’) ? Europa League – ritorno de… - SkySport : ?? DELE ALLI, CHE GOL IN ROVESCIATA? ????? Stop e 'bicicletta' in Europa League ??? GLI HL ? - Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 2-1, autorete di Cristante B. (ROM) - sportli26181512 : Sorteggio Europa League: le possibili avversarie di Roma e Milan: Domani alle 13 gli accoppiamenti per gli ottavi d… - sportli26181512 : Roma-Braga 3-1: tabellino, statistiche e marcatori: I dati della gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Europa

QUOTIDIANO.NET

MILANO - Basta un pari al Milan contro la Stella Rossa per accedere agli ottavi diLeague. Sblocca subito Kessie sudi rigore, pareggia la Stella Rossa con Ben Nabouhane ...ROMA - La Roma si aggiudica anche il ritorno con il Braga vincendo 3 - 1 e accede agli ottavi diLeague . Giallorossi avanti nel primo tempo con Pellegrini che nella ripresa sbaglia undi rigore prima del raddoppio di Carles Perez . Nel finale ospiti in rete con l'autogol di ...All'Olimpico, la Roma batte ancora i portoghesi e vola agli ottavi: a segno Džeko, Carles Pérez e Borja Mayoral per la squadra di Fonseca.Serata di Europa League con luci e ombre per le italiane scese in campo ... alla squadra di Pioli basta il pareggio per 1-1 per qualificarsi: in rete Kessié su calcio di rigore e Nabouhane per la ...