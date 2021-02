Calcio a 5 | Qualificazioni Europei 2022 | i convocati dell’Italia per le sfide a Finlandia e Belgio

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Massimiliano Bellarte, CT della Nazionale Italiana dia 5, ha convocato diciannove giocatori per un raduno a Coverciano. Il ritiro inizierà nella serata di domenica 28 febbraio e porterà gli azzurri al doppio impegno nelleagli. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo 5 marzo a Vantaa contro i padroni di casa dellae il 9 marzo a Prato contro il. Assente l’infortunato portiere Mammarella, il CT ha convocato per la prima volta Daniele Dovara, Alessio Di Eugenio, Michele Podda e Cainan De Matos, portando con sè quattro portieri e quindici giocatori di movimento. La nostra Nazionale si trova in testa al raggruppamento dopo aver vinto le prime due partite controe Montenegro. Alla rassegna continentale si ...