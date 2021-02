Cagliari, in trasferta con voli Ryanair (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Cagliari Calcio e Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, hanno sottoscritto un accordo per voli charter sino al termine della stagione 2020-21. Già al fianco del mondo del calcio, il vettore - che conferma così il suo interesse nell’ambito dello sport e la volontà di supportare club ben radicati nel territorio - garantirà i trasferimenti aerei della squadra in occasione delle prossime trasferte nella Penisola: i rossoblù voleranno a bordo di charter dotati di tutti i comfort.“Annunciare questa collaborazione tra il Club e Ryanair ci rende molto felici", dichiara la Responsabile Marketing e Comunicazione del Cagliari Calcio, Federica Vargiu. “Si tratta di un legame dal valore ancora più forte alla luce del periodo complicato che tutti stiamo attraversando, nel quale risultano difficili anche gli ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) IlCalcio e, la compagnia aerea n. 1 in Italia, hanno sottoscritto un accordo percharter sino al termine della stagione 2020-21. Già al fianco del mondo del calcio, il vettore - che conferma così il suo interesse nell’ambito dello sport e la volontà di supportare club ben radicati nel territorio - garantirà i trasferimenti aerei della squadra in occasione delle prossime trasferte nella Penisola: i rossoblù voleranno a bordo di charter dotati di tutti i comfort.“Annunciare questa collaborazione tra il Club eci rende molto felici", dichiara la Responsabile Marketing e Comunicazione delCalcio, Federica Vargiu. “Si tratta di un legame dal valore ancora più forte alla luce del periodo complicato che tutti stiamo attraversando, nel quale risultano difficili anche gli ...

ItaSportPress : Cagliari, in trasferta con voli Ryanair - - sportli26181512 : #Notizie Cagliari, la squadra viaggerà in trasferta con Ryanair: partnership Cagliari Ryanair. Cagliari calcio e Ry… - Peppebarba2 : @scaribel @Baldo20012010 Secondo me più facile battere gli scappati di casa con una fase difensiva a dir poco VERGO… - unitalianoverob : Dopo la miracolosa vittoria in trasferta contro il Cagliari, il Torino è tornato a vivere giornate difficili, per u… - LuigiBevilacq17 : RT @marcoconterio: ?? Per Repubblica ai 3 positivi del #Torino che non hanno preso parte alla trasferta di Cagliari gli esami di ieri, e i c… -