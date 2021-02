Bus per il trasporto disabili distrutto dalle fiamme, incenerite anche cinque auto (Di venerdì 26 febbraio 2021) in a , questa volta di quelli adibiti a trasporto delle persone . Come riportato dall'agenzia Dire, questa mattina davanti a Villa Lazzaroni, VII municipio (Quiadraro), un rogo in via Tommaso ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) in a , questa volta di quelli adibiti adelle persone . Come riportato dall'agenzia Dire, questa mattina davanti a Villa Lazzaroni, VII municipio (Quiadraro), un rogo in via Tommaso ...

TerruzzGianluca : RT @GianfrancoFeeni: Stesso discorso per Atac, via, via tutto. No privatizzare, ma spianare e mettere un’Ikea al suo posto. Dice: « eh ma… - literalbepi : tale vanessa: 'berlusconi l'hanno buttato per colpa di una puttana marocchina pulciosa che in realtà era consenzien… - marcolatini19 : @MercurioPsi @MariM64768014 @Andrea0606061 @scrocknroll Che vuol dire questa foto? Se ciclista deve andare dritto e… - sarafunaro : RT @padfrance: Buoni viaggio destinati a over 65, disabili,studenti,donne in dolce attesa,personale scolastico e sanitario per avere uno sc… - andrea_falivene : RT @ultimenotizie: Funziona come un taxi con la differenza che non si paga nulla. È il 'bus vax' di #Taranto che su prenotazione va a prend… -