Burioni lancia la bomba: la donna che ha trattato sui vaccini per la Ue non si è mai occupata di sanità (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tutto chiaro. Sapete chi ha trattato l’acquisto dei vaccini per l’Unione Europea? Sandra Gallina, un’interprete che non si era mai occupata di sanità fino al 2020. A scatenare la bufera è il virologo Burioni. Se l’andamento lento delle vaccinazioni in Europa possono a vere un motivo, non è secondario il diverso curriculum dell’intermediaria scelta dalla Ue e dell’intermediaria designata nel Regno Unito da Boris Johnson. dove la vaccinazione procede che è una bellezza. Burioni: “ecco nelle mani di chi sono i nostri vaccini” Il virologo Roberto Burioni attacca Sandra Gallina, la donna italiana che ha trattato con BigPharma i vaccini per l’Europa. E non certo per motivi personali. Il professore sui ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tutto chiaro. Sapete chi hal’acquisto deiper l’Unione Europea? Sandra Gallina, un’interprete che non si era maidifino al 2020. A scatenare la bufera è il virologo. Se l’andamento lento delle vaccinazioni in Europa possono a vere un motivo, non è secondario il diverso curriculum dell’intermediaria scelta dalla Ue e dell’intermediaria designata nel Regno Unito da Boris Johnson. dove la vaccinazione procede che è una bellezza.: “ecco nelle mani di chi sono i nostri” Il virologo Robertoattacca Sandra Gallina, laitaliana che hacon BigPharma iper l’Europa. E non certo per motivi personali. Il professore sui ...

GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Burioni lancia la bomba: la donna che ha trattato sui vaccini per la Ue non si è mai occupata di sanità - SecolodItalia1 : Burioni lancia la bomba: la donna che ha trattato sui vaccini per la Ue non si è mai occupata di sanità… - IureTheLaw : @antonioripa @MMmarco0 Su Burioni non mi esprimo. L’altro è uno che ininterrottamente, in maniera a tratti grottesc… -