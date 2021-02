Burioni attacca Sandra Gallina, la donna italiana che ha trattato con BigPharma i vaccini per l'Europa" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un attacco forte, a una connazionale rea di non aver le competenze per il delicato compito che le è stato affidato. Roberto Burioni ha usato i social per criticare l'operato di Sandra Gallina, la ... Leggi su europa.today (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un attacco forte, a una connazionale rea di non aver le competenze per il delicato compito che le è stato affidato. Robertoha usato i social per criticare l'operato di, la ...

EghelFederico : Burioni attacca il SARS-CoV2: non ha una laurea in epidemie! - EghelFederico : Burioni attacca il Bayern: non è laureato in scienze motorie! - EghelFederico : Burioni attacca sé stesso: non abbiamo una laurea in psichiatria! - EghelFederico : Burioni attacca Napoli: non è laureata in meteorologia! - EghelFederico : Burioni attacca il macellaio Carlo: non ha una laurea in veterinaria! -