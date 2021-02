Brugge-Dinamo Kiev 0-1 | ucraini che ribaltano il pronostico andando agli ottavi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella serata della sorprese, con tante eliminazioni eccellenti, laha fatto la sua parte, eliminando il. I belgi erano infatti leggermente favoriti, anche dopo l’1-1 esterno dell’andata, ma stasera glihanno sovvertito ilvincendo la partita. Il risultato finale,0-1, premia gli ospiti, capaci di crederci fino alla fine. CHE COS’E’ SUCCESSO DURANTE LA PARTITA? Sfida equilibrata, come quella di andata, con ilche ha cercato di controllare il vantaggio del gol segnato fuori casa all’andata, e con laalla ricerca del gol qualificazione. La più grande emozione del primo tempo è arrivata al 25° con il direttore di gara richiamato al VAR per un ...

...le ultime 10 partite ( Squadra segna nel secondo tempo ) Il Dynamo Kiev ha trovato la rete nel corso del secondo tempo in tutte le ultime 6 partite ( Squadra segna nel secondo tempo ) Il Club...Poi anche Bayer Leverkusen,Zagabria e Psv, che sfideranno Young Boys,Kiev, Krasnodar e Olympiacos. Hoffenheim - Molde 0 - 2 ? Niente da fare per i tedeschi che, dopo essersi ...Brugge-Dinamo Kiev 0-1 e ucraini che ribaltano il pronostico andando agli ottavi con il gol partita di Buyalskyy, già a segno all'andata.I Red Devils pareggiano 0-0 con la Real Sociedad, Foxes e aspirine battute 2-0 in casa da Slavia Praga e Young Boys ...