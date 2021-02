Borgonzoni, Sibilia e gli altri: gaffe e scivoloni dei neo-sottosegretari (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel passato più o meno recente dei nuovi sottosegretari attacchi al premier e ai ministri, ma anche scivoloni linguistici Leggi su corriere (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nel passato più o meno recente dei nuoviattacchi al premier e ai ministri, ma anchelinguistici

MatteoDeLe : RT @marcocattaneo: Oggi è come essersi calati un acido con i canadair. #Zingaretti che esalta Barbara D’Urso, #Sibilia agli interni, #Borgo… - Davide2344 : @bravimabasta Voglio emigrare Che cazzo serve studiare se poi in politica abbiamo gente come Sibilia,borgonzoni ,castelli e compagnia bella - baskerville_da : Sono deluso. Avrei voluto un governo di altro valore. No,non ditemi che rispecchia l'esito delle ultime votazioni o… - solounastella : RT @Giuseppe_E: Continuo a stropicciarmi gli occhi incredulo mentre provo a leggere senza piangere la lista dei sottosegretari. Molteni, Si… - drpbrock : RT @marcocattaneo: Oggi è come essersi calati un acido con i canadair. #Zingaretti che esalta Barbara D’Urso, #Sibilia agli interni, #Borgo… -