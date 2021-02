Boomerang X è il folle ' First Person Boomerang' che ha una finestra di lancio su Switch e PC

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo DANG! e il publisher Devolver Digital annunciano cheX, l'FPB (...) sarà disponibile questa primavera sia su PC via Steam che su Nintendo. Per festeggiare l'annuncio è stato inoltre pubblicato un nuovo trailer che mostra cosa devono aspettarsi i giocatori. Catapultatevi in aria, usate il potere delle creature cadute per rallentare il tempo e tagliate gli sciami di esseri oscuri con il vostroaffilato. Viaggiate attraverso luoghi un tempo animati, sacrificati per nascondere un mito e intraprendete il Sentiero degli Dei nei regni perduti. Pulite queste sale e assicuratevi che tutto ciò che si trova sotto non ritorni. Sussurri sgorgano ...