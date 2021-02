Bombe italiane sullo Yemen: perché l'indagine non si ferma (Di giovedì 25 febbraio 2021) Accolto il ricorso delle organizzazioni pacifiste. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'archiviazione. Nell'ottobre 2016 sul villaggio di Deir Al - Hajari caddero Bombe e un'intera ... Leggi su today (Di giovedì 25 febbraio 2021) Accolto il ricorso delle organizzazioni pacifiste. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'archiviazione. Nell'ottobre 2016 sul villaggio di Deir Al - Hajari cadderoe un'intera ...

carlogubi : Bombe italiane in Yemen: l’indagine su Rwm Italia e Uama deve continuare - AlfioMarciante : RT @unoscribacchino: 233mila vittime di guerra, 83 miliardi in armi dall’Europa all’#ArabiaSaudita. Bombe italiane sullo #Yemen, sì all’in… - PalermoToday : Bombe italiane sullo Yemen: perché l'indagine non si ferma - bancaetica : RT @OsservaDiritti: ??#Armi italiane all’#ArabiaSaudita: il blocco non basta, passano per il Regno Unito ? Veti su export d'armi per la guer… - andremaggio : Bombe italiane sullo Yemen: perché l'indagine non si ferma -