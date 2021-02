Bologna rischia l’arancione scuro | paura per il terzo picco Covid

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 febbraio 2021), allerta perchela zona “arancione” Le varianti si diffondono e i contagi aumentano rapidamente: anche l’area metropolitana didi vedersi applicata le restrizioni da arancione. Il Bolognese è nel pieno del “” della pandemia di Coronavirus e, “come per il circondario imolese” dove sono in vigore restrizioni da “arancione”, si “valutano” misure più severe per contenere i contagi. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, illustrando l’ipotesi di una stretta per il Bolognese. “Quando si parla di un’ondata rispetto a un’altra sembra quasi che il virus non circoli tra una e l’altra – ha sottolineato Donini – In ...