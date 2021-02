Bologna-Lazio 27 febbraio ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Ladopo la sconfitta contro l’Inter prova a rimettersi in carreggiata e dopo avere affrontato e battuto l’ex nemico Ranieri, fermato da un gioiello di Luis Alberto all’Olimpico, chiede all’antica bandiera Mihajlovic i punti per continuare la rincorsa alla Champions League della prossima stagione, visto che quella attuale è praticamente finita dopo il 4-1 InfoBetting: Scommesse Sportive e

LALAZIOMIA : FORMELLO – Discorso di Inzaghi alla squadra. Domani le prove tattiche, si rivede Radu - ResiannaM : RT @salomone_l: La designazione di Giacomelli per Bologna-Lazio è sbagliata perchè mette pressione a una arbitro modesto e con un precedent… - laziopress : Bologna-Lazio, la designazione arbitrale che nessun laziale avrebbe voluto - misterbarcollo : RT @salomone_l: La designazione di Giacomelli per Bologna-Lazio è sbagliata perchè mette pressione a una arbitro modesto e con un precedent… - Daniele64181695 : @tonygamblerII Giacomelli x bologna lazio... -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Lazio

Calcio d'Angolo

Sabato aInzaghi si attende una ripartenza immediata della sua, ma in questi giorni il gruppo biancoceleste dovrà principalmente ricompattarsi sul piano dell'autostima. Il confronto con ...Questo il quadro completoSabato 27/02 h. 18.00 GIACOMELLI PAGANESSI - PALERMO IV: DI MARTINO VAR: MASSA AVAR: PRETI CROTONE - CAGLIARI h. 15.00 FABBRI TEGONI - FIORITO IV: PEZZUTO ...Smantellata banda che utilizzava esplosivo per far saltare i bancomat. 10 arresti Milano – I militari del Comando Provinciale di Milano, hanno arrestato – in Spagna e nelle province di Bologna e Monz ...L'ex attaccante della Lazio Oliviero Garlini, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio dei biancocelesti: "Con il Bayern i biancocelesti hanno pagato a caro prezzo gli ...