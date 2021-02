Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situazione critica” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Bologna e provincia da sabato diventeranno zona “arancione scuro“. La misura rimarrà fino al 14 marzo. Tra gli effetti del provvedimento, che sarà firmato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini nella mattinata di venerdì, c’è anche la chiusura di tutte le scuole ad eccezione degli asili-nido e delle materne. Tutte le altre lezioni si svolgeranno a distanza. Non vengono invece sospese le attività economiche, nei limiti delle regole consentite in fascia arancione, comprese quelle per i servizi alla persona. Bonaccini ha parlato di Situazione che sta diventando “critica“, con “dati epidemiologici in progressivo peggioramento” a causa delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021)da sabato diventeranno“. La misura rimarràal 14. Tra gli effetti del provvedimento, che sarà firmato dal presidente della Regione Stefanonella mattinata di venerdì, c’è anche la chiusura di tutte lead eccezione degli asili-nido e delle. Tutte le altre lezioni si svolgeranno a distanza. Non vengono invece sospese le attività economiche, nei limiti delle regole consentite in fascia, comprese quelle per i servizi alla persona.ha parlato diche sta diventando ““, con “dati epidemiologici in progressivo peggioramento” a causa delle ...

