Bollettino Coronavirus del 25 Febbraio 2021

(Di giovedì 25 febbraio 2021) In data 25l’incremento nazionale dei casi è +0,69% (ieri +0,57%) con 2.868.435 contagiati totali, 2.375.318 dimissioni/guarigioni (+12.853) e 97.974 deceduti (+308); 396.143 infezioni in corso (+6.710). Ricoverati con sintomi +40 (18.257); terapie intensive +11 (2.168) con 178 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 353.704 tamponi totali (ieri 340.247) di cui 187.437 molecolari (ieri 181.448) e 166.267 test rapidi (ieri 158.799) con 104.200 casi testati (ieri 105.805); 19.886 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,62% (ieri 4,82% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 19,08% (ieri 15,52%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.243; Campania 2.385; Emilia Romagna 2.090; Piemonte 1.454; Toscana 1.374; Veneto 1.304; Lazio 1.256; Puglia 1.154. In Lombardia curva +0,72% (ieri +0,56%) con 51.473 tamponi totali (ieri ...