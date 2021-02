Bollette, scatta il bonus automatico per oltre 2,6 milioni di famiglie: ecco come fare per richiederlo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per usufruire delle agevolazioni basterà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Isee): lo sconto avrà durata 12 mesi e la data di effettiva erogazione dipende dal tipo di bonus Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per usufruire delle agevolazioni basterà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Isee): lo sconto avrà durata 12 mesi e la data di effettiva erogazione dipende dal tipo di

museoenergia1 : Bollette, scatta il bonus automatico per oltre 2,6 milioni di famiglie: ecco come fare per richiederlo - Il Sole 24… - museoenergia1 : Bollette, scatta il bonus automatico per oltre 2,6 milioni di famiglie: ecco come fare per richiederlo @sole24ore - AigetEnergia : RT @celenostalgia: Novità per il #bonussociale. Per oltre 2,6 milioni di famiglie arriva lo sconto automatico in #bolletta: cosa cambia e c… - romi_andrio : RT @sole24ore: Bollette, scatta il bonus automatico per oltre 2,6 milioni di famiglie: ecco come fare per richiederlo - maurimes : #news #veneto #treviso BONUS BOLLETTE scatta il bonus automatico per oltre 2,6 milioni di famiglie: ecco come fare… -