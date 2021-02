Boateng indagato per la morte della fidanzata: clamorosa svolta (Di giovedì 25 febbraio 2021) clamorosa svolta nelle indagini per la scomparsa dell’ex fidanzata di Jerome Boateng, centrale del Bayern Monaco: le novità riportate dalla Bild Ancora novità importanti per quanto riguarda la scomparsa dell’ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng, Kasia Lenhardt. Sul suo corpo è stato trovato un lobo dell’orecchio strappato. I due si erano lasciati L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 febbraio 2021)nelle indagini per la scomparsa dell’exdi Jerome, centrale del Bayern Monaco: le novità riportate dalla Bild Ancora novità importanti per quanto riguarda la scomparsa dell’exdel difensore del Bayern Monaco Jerome, Kasia Lenhardt. Sul suo corpo è stato trovato un lobo dell’orecchio strappato. I due si erano lasciati L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : Jerome Boateng indagato per lesioni all'ex fidanzata morta: Sul corpo di Kasia Lenhardt trovato un lobo dell'orecch… - Corriere : Jerome Boateng indagato per lesioni nell’inchiesta sulla morte della ex Kasia Lenhardt - fanpage : Jerome Boateng indagato per violenza fisica sull’ex fidanzata morta suicida - infoitsport : Dalla Germania: «Boateng indagato per lesioni sull'ex fidanzata» - infoitsport : Jerome Boateng indagato per violenza fisica sull’ex fidanzata Kasia Lenhardt morta suicida -