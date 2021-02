BMW Motorrad Days | annullata l’edizione 2021

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Per gli appassionati delle moto BMW arriva una brutta notizia: la cancellazione dei. L’evento che raccoglie i proprietari e gli amanti delle due ruote dell’Elica era previsto per questo luglio, con sede a Berlino. Con un comunicato stampa, la casa tedesca ha annunciato la cancellazione deldi quest’anno, complici le difficoltà organizzative.

La nuova R 1250 RT è caratterizzata da innovazioni tecniche funzionali. Caratteristiche Nel video proposto da si delineano le caratteristiche e i vari aspetti della rinnovata tourer. Esteticamente spiccano una nuova carenatura anteriore ed evoluti fari full LED , inoltre la sezione superiore ...Motore Il bicilindrico boxer di 1.254 cc non solo è il vero cuore di questa splendida moto ma è un marchio di fabbrica in cui crede fermamente e investe parecchio.