Biblioteca nazionale | online per la prima volta foto | copioni e documenti dell’archivio di Patroni Griffi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Per lasaranno visibili on line in occasione del centenario della nascita sul sito www.bnn.itdi scena,di Giuseppe. La collezione proviene dall’Archivio personale del commediografo e scrittore entrato a far parte dellanapoletana nel 2019 ed a causa della pandemia non ancora presentato al pubblico. “Il prestigio interdella figura di Giuseppe– commenta Gabriele Capone, direttore della– fa che sia motivo di vanto per la nostrapoter custodire l’Archivio personale dell’importante autore, una raccolta ...