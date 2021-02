Bergamo, bomba carta al raduno davanti allo stadio, un tifoso ferito (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non solo cori e fumogeni e, naturalmente, assembramenti. Ieri, a Bergamo, per il raduno di tifosi all’esterno dello stadio per la partita di Champions Atalanta-Real Madrid, si è contato anche un ferito. Ne dà notizia L’Eco di Bergamo. “Un trentenne, che ha riportato gravi lesioni a una mano a causa dello scoppio di una bomba carta. Secondo le primissime ricostruzioni (la dinamica del fatto è ancora in corso di accertamento da parte della polizia), verso le 19.30 l’uomo si trovava in viale Giulio Cesare per partecipare agli incitamenti alla squadra quando una bomba carta gli è scoppiata vicino. Dolorante e sotto choc, è stato soccorso da altri giovani che si trovavano sul posto, che dopo avergli avvolto la mano in un indumento, lo hanno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) Non solo cori e fumogeni e, naturalmente, assembramenti. Ieri, a, per ildi tifosi all’esterno delloper la partita di Champions Atalanta-Real Madrid, si è contato anche un. Ne dà notizia L’Eco di. “Un trentenne, che ha riportato gravi lesioni a una mano a causa dello scoppio di una. Secondo le primissime ricostruzioni (la dinamica del fatto è ancora in corso di accertamento da parte della polizia), verso le 19.30 l’uomo si trovava in viale Giulio Cesare per partecipare agli incitamenti alla squadra quando unagli è scoppiata vicino. Dolorante e sotto choc, è stato soccorso da altri giovani che si trovavano sul posto, che dopo avergli avvolto la mano in un indumento, lo hanno ...

