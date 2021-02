Benvenuti nell’era del Tampone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 febbraio 2021) E sono otto fra tamponi, pungi/dito, test a caccia di anticorpi ai quali mi sono pedissequamente sottoposta negli ultimi 9 mesi. Non appartengo a nessuna categoria a rischio contagio (personale sanitario, forze dell’ordine, insegnanti… ), non faccio assembramenti e non ballo la movida, mi sono sempre attenuta ai protocolli e alle big farm farmaceutiche avrò lasciato un tesoretto di qualche centinaia di euro. Adesso proviamo a moltiplicarlo per un numero, sicuramente approssimativo per difetto, di qualche centinaia di migliaia di persone (anche milioni) che come me continuano a sborsare soldi per farsi testare, per il bene della comunità. Intanto la bestiacca che subdolamente mi aveva contagiato durante la prima ondata della pandemia mi aveva lasciato una corazza di anticorpi che fino a metà dicembre, data del mio ultimo test sierologico, mi aveva protetto. Forse lo scudo funziona ...