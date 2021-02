Benitez e il suo ritorno al Napoli: ecco che ne pensa il collaboratore del tecnico (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il momento è delicato e lo è da diverso tempo. Il Napoli di Gennaro Gattuso fa fatica a vincere e convincere in campionato. Partiti come rivali di Juventus ed Inter per lo scudetto, gli azzurri si ritrovano a dover lottare contro un’accanita concorrenza per centrare la prossima qualificazione alla Champions League. I problemi sono interni, ma si riflettono in campo e nella prestazione della squadra. I numerosi infortuni complicano ancora di più il lavoro di Gattuso, impegnato in un conflitto acceso da diverse settimane con il presidente Aurelio De Laurentiis. Oggi l’ex tecnico del Milan è chiamato ad una risposta importante dopo diversi risultati deludenti. L’eliminazione dall’Europa League segnerebbe la fine del rapporto con il Napoli. Il presidente della squadra campana ha già sondato nuovi nomi, ma la scelta potrebbe ricadere su uno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il momento è delicato e lo è da diverso tempo. Ildi Gennaro Gattuso fa fatica a vincere e convincere in campionato. Partiti come rivali di Juventus ed Inter per lo scudetto, gli azzurri si ritrovano a dover lottare contro un’accanita concorrenza per centrare la prossima qualificazione alla Champions League. I problemi sono interni, ma si riflettono in campo e nella prestazione della squadra. I numerosi infortuni complicano ancora di più il lavoro di Gattuso, impegnato in un conflitto acceso da diverse settimane con il presidente Aurelio De Laurentiis. Oggi l’exdel Milan è chiamato ad una risposta importante dopo diversi risultati deludenti. L’eliminazione dall’Europa League segnerebbe la fine del rapporto con il. Il presidente della squadra campana ha già sondato nuovi nomi, ma la scelta potrebbe ricadere su uno ...

vincentmeridio : @NicFra99 Benitez Ds non la vedo una cosa molto sensata anche perché a Napoli non ha portato nessuno se non qualcun… - carminemegna : @Torrenapoli1 Ti piace benitez? Credi che un suo arrivo possa far bene al Napoli attuale ve a quello del futuro? Io… - larisposta_42 : @NapoliVertical @RaffaeleDeSa @ADeLaurentiis Callejon certo. Spesso era il primo cambio che faceva Mourinho al real… - GoldelNapoli : RT @russotony79: Benitez: “Zapata? Il suo ex allenatore me ne parlò benissimo…” - russotony79 : Benitez: “Zapata? Il suo ex allenatore me ne parlò benissimo…” -