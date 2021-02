Benevento, tavolo del centrosinistra: ecco il documento di fine riunione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalle forze politiche riunitesi questo pomeriggio presso l’Hotel Italiano (leggi qui). “Dal partecipato incontro tenutosi c/o l’hotel italiano nella serata del 25 febbraio è emersa, con chiarezza e determinazione, la volontà di avviare un cammino comune, condiviso e inclusivo, che lavori alla costruzione di un progetto per il Cambiamento e il Rilancio della Città. Nelle prossime settimane partiranno dei “tavoli di lavoro”, per aree tematiche, cui parteciperanno tutte le forze politiche, civiche e sociali della costituenda Alleanza. Tavoli aperti al contributo di intelligenze ed esperienze di tutti e di ciascuno. Nella piena condivisione dell’agenda dei lavori, ci si è aggiornati alla prossima settimana”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata dalle forze politiche riunitesi questo pomeriggio presso l’Hotel Italiano (leggi qui). “Dal partecipato incontro tenutosi c/o l’hotel italiano nella serata del 25 febbraio è emersa, con chiarezza e determinazione, la volontà di avviare un cammino comune, condiviso e inclusivo, che lavori alla costruzione di un progetto per il Cambiamento e il Rilancio della Città. Nelle prossime settimane partiranno dei “tavoli di lavoro”, per aree tematiche, cui parteciperanno tutte le forze politiche, civiche e sociali della costituenda Alleanza. Tavoli aperti al contributo di intelligenze ed esperienze di tutti e di ciascuno. Nella piena condivisione dell’agenda dei lavori, ci si è aggiornati alla prossima settimana”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

ottopagine : Centrosinistra: via al tavolo, nessun nome per ora #Benevento - ottopagine : Tre Ponti: Provincia chiede tavolo con Prefetto #Benevento - giorfed : Il Benevento ha giocato una partita perfetta dice il capo tavolo coglione di Sky. Il Benevento non dovrebbe stare i… -