Benevento, Insigne: “Lorenzo carico per il Granata, oggi tiferò Napoli. Emozionato per domenica, voglio segnare al ‘Maradona’” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Manca sempre meno a Benevento-Napoli.Si affronteranno domenica al 'Maradona' Benevento e Napoli, nella sfida valida per la 5^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Un derby dal sapore particolare che metterà difronte non solo due città campane, ma anche due fratelli: Roberto e Lorenzo Insigne, pronti a darsi battaglia dopo il match del 'Vigorito' terminato con il successo degli azzurri. Emozioni, speranze e ambizioni raccontate proprio dall'attaccante giallorosso, Roberto Insigne, intervenuto in diretta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal'.“Ho sentito stamattina Lorenzo, è carico e spero in una vittoria del Napoli questa sera. Il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Manca sempre meno a.Si affronterannoal 'Maradona', nella sfida valida per la 5^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Un derby dal sapore particolare che metterà difronte non solo due città campane, ma anche due fratelli: Roberto e, pronti a darsi battaglia dopo il match del 'Vigorito' terminato con il successo degli azzurri. Emozioni, speranze e ambizioni raccontate proprio dall'attaccante giallorosso, Roberto, intervenuto in diretta ai microfoni di Kiss Kissdurante la trasmissione 'Radio Goal'.“Ho sentito stamattina, èe spero in una vittoria delquesta sera. Il ...

Mediagol : Benevento, Insigne: 'Lorenzo carico per il Granata, oggi tiferò #Napoli. Emozionato per domenica, voglio segnare al… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Benevento, Roberto Insigne: “Spero in una vittoria del Napoli oggi. Emo… - Peppearia : RT @cn1926it: #Benevento, #Insigne: “Lorenzo è carico per il #Granada. Domenica al #Maradona sarò emozionatissimo” - cn1926it : #Benevento, #Insigne: “Lorenzo è carico per il #Granada. Domenica al #Maradona sarò emozionatissimo” - Paroladeltifoso : Benevento, Insigne: “Non credo che il Napoli sia in crisi. Sarà un’emozione incredibile scendere in campo al Marado… -