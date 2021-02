Benevento, Insigne: «Emozione indescrivibile poter giocare al Maradona» (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roberto Insigne ha parlato del match di domenica prossima tra Napoli e Benevento Roberto Insigne, attaccante del Benevento, i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del match di domenica prossima contro il Napoli; ma anche del momento che sta vivendo la squadra azzurra, a cui lui è sempre legato. STADIO Maradona – «Con Napoli, Verona e Spezia cercheremo di portare a casa quanti più punti è possibile. Speriamo di fare una partita come all’andata, magari un risultato diverso. Per me è una Emozione indescrivibile giocare contro il Napoli al Maradona, ma questo è il mio lavoro e so come gestire la mia ansia. Però sono emozionatissimo». NAPOLI – «Ho sentito stamattina Lorenzo, gli ho fatto un in bocca al lupo ed è carico, com’è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Robertoha parlato del match di domenica prossima tra Napoli eRoberto, attaccante del, i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato del match di domenica prossima contro il Napoli; ma anche del momento che sta vivendo la squadra azzurra, a cui lui è sempre legato. STADIO– «Con Napoli, Verona e Spezia cercheremo di portare a casa quanti più punti è possibile. Speriamo di fare una partita come all’andata, magari un risultato diverso. Per me è unacontro il Napoli al, ma questo è il mio lavoro e so come gestire la mia ansia. Però sono emozionatissimo». NAPOLI – «Ho sentito stamattina Lorenzo, gli ho fatto un in bocca al lupo ed è carico, com’è ...

Mediagol : Benevento, Insigne: 'Lorenzo carico per il Granata, oggi tiferò #Napoli. Emozionato per domenica, voglio segnare al… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Benevento, Roberto Insigne: “Spero in una vittoria del Napoli oggi. Emo… - Peppearia : RT @cn1926it: #Benevento, #Insigne: “Lorenzo è carico per il #Granada. Domenica al #Maradona sarò emozionatissimo” - cn1926it : #Benevento, #Insigne: “Lorenzo è carico per il #Granada. Domenica al #Maradona sarò emozionatissimo” - Paroladeltifoso : Benevento, Insigne: “Non credo che il Napoli sia in crisi. Sarà un’emozione incredibile scendere in campo al Marado… -