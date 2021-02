Benevento, Insigne: “Emozionante sfidare il Napoli, ma vogliamo vincere. Non credo alla loro crisi” (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'esterno offensivo del Benevento, Roberto Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla prossima gara, che vedrà i campani sfidare il Napoli in cui gioca il fratello: "Ho sentito stamattina Lorenzo, gli ho fatto un in bocca al lupo ed è carico, com’è carico tutto il Napoli. Spero tantissimo in una vittoria. Non credo alla crisi del Napoli, che ha giocatori straordinari e un allenatore che io stimo tanto anche come persona. Domenica non dovremo commettere l'errore di sottovalutare il Napoli, questa sarà la cosa più importante. Per me è una emozione indescrivibile giocare contro il Napoli al Maradona, ma questo è il mio lavoro e so come gestire la mia ansia. Però sono ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'esterno offensivo del, Roberto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss sulla prossima gara, che vedrà i campaniilin cui gioca il fratello: "Ho sentito stamattina Lorenzo, gli ho fatto un in bocca al lupo ed è carico, com’è carico tutto il. Spero tantissimo in una vittoria. Nondel, che ha giocatori straordinari e un allenatore che io stimo tanto anche come persona. Domenica non dovremo commettere l'errore di sottovalutare il, questa sarà la cosa più importante. Per me è una emozione indescrivibile giocare contro ilal Maradona, ma questo è il mio lavoro e so come gestire la mia ansia. Però sono ...

ItaSportPress : Benevento, Insigne: 'Emozionante sfidare il Napoli, ma vogliamo vincere. Non credo alla loro crisi' -… - Mediagol : Benevento, Insigne: 'Lorenzo carico per il Granata, oggi tiferò #Napoli. Emozionato per domenica, voglio segnare al… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Benevento, Roberto Insigne: “Spero in una vittoria del Napoli oggi. Emo… - Peppearia : RT @cn1926it: #Benevento, #Insigne: “Lorenzo è carico per il #Granada. Domenica al #Maradona sarò emozionatissimo” - cn1926it : #Benevento, #Insigne: “Lorenzo è carico per il #Granada. Domenica al #Maradona sarò emozionatissimo” -