“Bellissime!” Federica Pellegrini | tutti rapiti dalla dolcezza della mamma Cinzia Somiglianze? Eccola

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La nuotatrice italiana più forte dii tempi è ormai sulla bocca di. Dopo essersi imposta con le sue potenti bracciate, il suo stile unico, la sua irrefrenabile energia,si sta facendo conoscere anche sul grande schermo. Qualche giorno fa l’abbiamo vista ospite di Maria De Filippi a “C’è Posta per Te”. E così, oltre al suo talento cristallino e al suo carattere indomito si è scoperto anche il suo nobile animo, grazie alla vicinanza dimostrata ad una famiglia colpita da un tragico lutto. Ora, dunque, la “Dea” è divenuta una star agli effetti, non solo eroina in vasca, ma pure personaggio tv e, insomma, una super vip ammirata dal pubblico e ricercata da tutte le riviste più importanti. Non solo quelle rosa. E naturalmente i suoi profili social sono ‘straseguiti’ da ...

MaryPatty01 : @Federica2151 Buonanotte Federica??? Bellissime parole...appassionate poesia???????? - FedericaRuotol1 : @GrandeFratello @MediasetPlay Ciaoooo sono Federica voglio dedicare 'A te' di Jovanotti a Rosalinda e Dayane siete… - Federica_80 : RT @Federica_80: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Giorgia andiamo avanti contro tutti e tutto, si sa le bellissime donne e madri nonché fort… - Federica_80 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Giorgia andiamo avanti contro tutti e tutto, si sa le bellissime donne e madri nonc… - bakugousnap : poi maro tutte ma tutte marcella gisella e federica sono delle bellissime persone si meritano tutto il bene del mondo?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bellissime Federica

Caffeina Magazine

Osservate bene, qui, appare insieme a sua sorella , entrambe, già da piccole. Ad oggi, ... con la scelta dei quattro straordinari giudici:Pellegrini, Frank Matano, Joe Bastianich, ......insieme è da incorniciare! Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato - >> clicca quiPellegrini, spunta la foto con sua madre: che incanto, insieme sono!...Pronta a giocarti i numeri con Federica Panicucci e tentare la fortuna? La famosissima cantante ed i numeri fortunati da giocare!Le tre gare in Val di Fassa sono l’occasione per riscattare le prestazioni opache ai Mondiali. Paradossalmente l’unica in corsa per la coppa (quella di discesa) è la Goggia, assente per infortunio ...