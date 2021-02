Belen mostra il pancino in jeans e t-shirt: perfetta la quinto mese di gravidanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’emozioni sono le stesse che prova ogni donna in dolce attesa che ama ammirare il proprio corpo che cambia grazie ad una vita che cresce dentro, un pensiero che vale anche per Belen Rodriguez che nonostante una forma fisica perfetta e una gravidanza di 5 mesi ancora non mostra segni visibili di cambiamento. Belen-Rodriguez-solonotizie24Belen Rodriguez dolce attesa e forma perfetto: lo specchio conferma! La bellissima showgirl argentina ha annunciato solo da qualche settimana d’essere incinta, nonostante i rumors e i sospetti si rincorressero da mesi, Belen ha atteso che la gravidanza fosse in uno stato avanzato per darne l’ufficialità. Al settimanale Chi Belen e il suo compagno Antonino Spinalbese hanno rivelato tutta la loro gioia ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) L’emozioni sono le stesse che prova ogni donna in dolce attesa che ama ammirare il proprio corpo che cambia grazie ad una vita che cresce dentro, un pensiero che vale anche perRodriguez che nonostante una forma fisicae unadi 5 mesi ancora nonsegni visibili di cambiamento.-Rodriguez-solonotizie24Rodriguez dolce attesa e forma perfetto: lo specchio conferma! La bellissima showgirl argentina ha annunciato solo da qualche settimana d’essere incinta, nonostante i rumors e i sospetti si rincorressero da mesi,ha atteso che lafosse in uno stato avanzato per darne l’ufficialità. Al settimanale Chie il suo compagno Antonino Spinalbese hanno rivelato tutta la loro gioia ...

