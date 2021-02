BCE, cresce massa monetaria M3 della Zona Euro (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) – cresce la massa monetaria M3 nell’EuroZona nel mese di gennaio. Il tasso di crescita annualizzato dell’aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta a +12,5% contro il +12,4% del mese precedente (dato rivisto da +12,3%). La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si porta al 3% dal 3,1% di dicembre, mentre quelli alle imprese non finanziarie cala al 7% dal 7,1%.La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 febbraio 2021) (Teleborsa) –laM3 nell’nel mese di gennaio. Il tasso di crescita annualizzato dell’aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centralepea (BCE), si attesta a +12,5% contro il +12,4% del mese precedente (dato rivisto da +12,3%). La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si porta al 3% dal 3,1% di dicembre, mentre quelli alle imprese non finanziarie cala al 7% dal 7,1%.LaM3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e ...

