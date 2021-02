Battisti | incardinata legge su psicologo di cure primarie

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – “È stataoggi in Commissione Sanita’ la mia proposta disullodida affiancare ai medici di medicina generale. Una proposta all’avanguardia per offrire a tutti, anche alle persone meno abbienti, la possibilita’ di seguire un percorso psicoterapeutico”. Cosi’ in una nota la consigliera regionale Pd, Sara. “La grave crisi da Covid-19- spiega- ha accentuato una situazione gia’ critica prima della pandemia. Sempre piu’ persone assumono psicofarmaci, vivono situazioni di ansia o depressione e, in generale, soffrono di patologie legate alla mente. Con questaaffermiamo con forza un principio: non c’e’ nulla di cui vergognarsi ad avere problemi di depressione, ansia o attacchi di panico, ad esempio. Le malattie ...