Basta un pari, Milan agli ottavi di Europa League (Di venerdì 26 febbraio 2021) MilanO (ITALPRESS) – Dopo la pesante sconfitta nel derby, il Milan centra l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Ai rossoneri Basta l'1-1 di San Siro grazie alle due reti segnate nel pareggio dell'andata, ma non si lasciano del tutto alle spalle un periodo complicato. Ogni timore sembra poter essere scacciato via dopo pochi minuti, quando Gobeljic viene punito per un braccio largo in area sulla conclusione di Krunic. Dopo un consulto al Var, l'arbitro spagnolo Gil Manzano assegna il rigore ai rossoneri e dal dischetto Kessiè è la solita sentenza: l'ivoriano segna l'1-0 al 9? e dedica il gol a Willy Ta Bi, il giovane connazionale dell'Atalanta morto a 21 anni per un tumore. Nello Stella Rossa, però, si accende Ben Nabouhane: al 19? ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021)O (ITALPRESS) – Dopo la pesante sconfitta nel derby, ilcentra l'obiettivo della qualificazionedi finale di. Ai rossoneril'1-1 di San Siro grazie alle due reti segnate nel pareggio dell'andata, ma non si lasciano del tutto alle spalle un periodo complicato. Ogni timore sembra poter essere scacciato via dopo pochi minuti, quando Gobeljic viene punito per un braccio largo in area sulla conclusione di Krunic. Dopo un consulto al Var, l'arbitro spagnolo Gil Manzano assegna il rigore ai rossoneri e dal dischetto Kessiè è la solita sentenza: l'ivoriano segna l'1-0 al 9? e dedica il gol a Willy Ta Bi, il giovane connazionale dell'Atalanta morto a 21 anni per un tumore. Nello Stella Rossa, però, si accende Ben Nabouhane: al 19? ...

