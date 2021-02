«Basta patriarcato | mia figlia avrà due cognomi» | Chiara Ferragni torna a sproloquiare

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma, 25 feb – Il cognome della nascitura disarà doppio: Lucia (cognome del padre Fedez), come già avvenuto per il primogenito Leone. E qui ci starebbe un bel «chi se ne frega», ed effettivamente è così: ad interessarci – perché «segno dei tempi» e della discesa a spirale verso l’abisso del pensiero unico – è la motivazione addotta dalla ricca influencer.e il retaggio patriarcale La nuova nata di casa Ferragnez, infatti,doppio cognome non per manierismo di ispirazione nobiliare, ma perché, dice l’influencer, «entrambi isono importanti allo stesso modo e dare solo quello del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo». Interessante teoria quella di...

iSam1190 : RT @wojak0: Basta patriarcato embrace #QuoteRosaInMiniera - semperlater : RT @wojak0: Basta patriarcato embrace #QuoteRosaInMiniera - advet93j777 : RT @wojak0: Basta patriarcato embrace #QuoteRosaInMiniera - Gandalf1948 : RT @IlPrimatoN: A Chiara Ferragni, forse, sfugge un particolare: il suo cognome glielo ha dato il padre, e ciò la pone sotto l'ombrello di… - morettweet : RT @IlPrimatoN: A Chiara Ferragni, forse, sfugge un particolare: il suo cognome glielo ha dato il padre, e ciò la pone sotto l'ombrello di… -

