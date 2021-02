Basket: Olimpia Milano, tutto facile con i resti del Khimki. Vittoria numero 17 in Eurolega nella stagione (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per una sera, non serve spingere al massimo sull’acceleratore all’Olimpia Milano. L’AX Armani Exchange di Ettore Messina regola con facilità il Khimki Mosca, privo ormai da tempo di molti dei suoi migliori giocatori a causa di svariate difficoltà e, per questa sera, anche della sua stella, Alexey Shved. I padroni di casa superano gli ultimi in classifica (2 sole vittorie) per 84-74, intascando il successo numero 17 in questa stagione. Migliore di Milano è Shavon Shields con 17 punti, mentre Gigi Datome ne segna 15; dall’altra parte inutili i 23 di Jordan Mickey. L’inizio è leggermente favorevole al Khimki, con Mickey e Karasev che portano i russi sul 2-6 di fronte a un’Olimpia forse un po’ addormentata: serve un time out di Messina per svegliarla. ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Per una sera, non serve spingere al massimo sull’acceleratore all’. L’AX Armani Exchange di Ettore Messina regola con facilità ilMosca, privo ormai da tempo di molti dei suoi migliori giocatori a causa di svariate difficoltà e, per questa sera, anche della sua stella, Alexey Shved. I padroni di casa superano gli ultimi in classifica (2 sole vittorie) per 84-74, intascando il successo17 in questa. Migliore diè Shavon Shields con 17 punti, mentre Gigi Datome ne segna 15; dall’altra parte inutili i 23 di Jordan Mickey. L’inizio è leggermente favorevole al, con Mickey e Karasev che portano i russi sul 2-6 di fronte a un’forse un po’ addormentata: serve un time out di Messina per svegliarla. ...

